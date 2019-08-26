День Красногвардейского района

В рамках проведения спортивных мероприятий, посвященных Дню Красногвардейского района в г.Бирюч, состоялся традиционный шахматный турнир. На этот раз, более двух десятков спортсменов района и гостей из Алексеевского и Новооскольского районов выявляли победителя и призеров в турнире по швейцарской системе в семь туров, с контролем времени 15 минут до конца партии каждому участнику.Состав участников турнира оказался любопытным. Самому младшему шахматисту Данилу Грунину из Нового Оскола было 10 лет, а самому старшему Александру Якименко из Ливенки в этом году исполнилось 78. Так же в соревнованиях приняли участие три представительницы прекрасной половины, которые на равных сражались с мужчинами.В результате бескомпромиссной борьбы, а в турнире действительно было мало ничейных результатов, первое-второе место с результатом 6,5 очков поделили наш земляк Сергей Фетисов и представитель города Алексеевки Александр Макаренко, ныне студент московского ВУЗа, кандидат в мастера спорта.Согласно положения, для выявления победителя между ними была проведена дополнительная партия с укороченным контролем времени, в которой удача сопутствовала Александру. Третье место у малобыковского шахматиста Николая Денисова, так же кандидата в мастера спорта, ныне проживающего в городе Калуга, но не забывающего родных мест и постоянного участника соревнований на белгородчине.Лучший результат среди остальных шахматистов, жителей района показал Валерий Кудря из села Засосна, первой среди женщин стала Елизавета Макаренко из Алексеевки.Победитель и призеры турнира награждены памятными медалями, грамотами Управления по физической культуре администрации района и денежными призами. Четкое и профессиональное судейство соревнований обеспечил Владимир Петьков из села Горовое.