День Красногвардейского района!

Празднование Дня Красногвардейского района, помимо культурной программы обязательно включает в себя и различные спортивные мероприятия. Нашлось место и для традиционного шахматного турнира, который в этом году собрал 22 участника из Бирюча, Алексеевки, Нового Оскола, Шебекино и других.Семь туров по швейцарской системе определили победителя и призеров соревнований. Первое место с результатом 5,5 очков из 7 завоевал уроженец Красногвардейского района, ныне проживающий в городе Калуга Николай Денисов. Второе-четвертое место поделили шебекинцы Иван Сумароков и Вячеслав Хованских, а так же представитель хозяев соревнований Сергей Фетисов. Призеры отмечены памятными медалями, грамотами управления по физкультуре и спорту Красногвардейского района, а так же денежными призами. Так же отмечены и лучшие среди участников-красногвардейцев. Это ветераны шахмат Александр Якименко, Николай Карих и Александр Фетисов, студент Белгородского ГТУ им.Шухова.