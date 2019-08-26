«День Государственного флага Российской Федерации»

22 августа в отделе культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» города Новый Оскол состоялись турниры по шахматам и шашкам, посвящённые Дню Государственного флага Российской Федерации.

В турнире по русским шашкам первое место заняла София Нагорная (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Полина Коробова (МБОУ «СОШ №3). Александр Лобынцев (МБОУ «СОШ №2 с УИОП) занял третье место.

В турнире по шахматам для учеников 1-2 классов победителем стал Максим Пивкин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). Матвей Чикалов (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой») занял второе место. Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой») замкнула тройку призёров.

В турнире по шахматам для учеников 3 классов и старше места распределились следующим образом: 1 место – Сергей Катернюк (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), 2 место – Дмитрий Мелешков (МБОУ «СОШ №3»), 3 место – Эмилия Белоусова (МБОУ «СОШ №3»).

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Все участники на память о турнире получили шариковые ручки и конфеты.

С.Гончарук – главный судья соревнования