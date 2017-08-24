«День Государственного флага Российской Федерации»

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации.

К этому дню приурочено множество праздничных мероприятий.

В Новом Осколе Центр культурного развития «Оскол» гостеприимно распахнул свои двери для юных любителей интеллектуальных игр.

Турниры по шахматам и русским шашкам проводились по Швейцарской системе, в пять туров, с использованием компьютерной программы для судейства «Swiss Master 5». Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

В турнире по русским шашкам победителем стала Маргарита Шаталова. На втором месте – Филипп Крупенко, на третьем – Ростислав Славинский.

В турнире по шахматам первое место занял Филипп Крупенко. На втором месте – Алексей Бакланов. Замкнул тройку призёров Матвей Погорелов.

Победители и призёры турниров награждены грамотами. Для участников соревнования был организован сладкий стол.

С.Гончарук – главный судья соревнований