«День Государственного флага Российской Федерации»

Опубликовано чт, 24/08/2017 - 07:10 пользователем Маслова Ирина

«День Государственного флага Российской Федерации»

   Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации.

   К этому дню приурочено множество праздничных мероприятий.

   В Новом Осколе Центр культурного развития «Оскол» гостеприимно распахнул свои двери для юных любителей интеллектуальных игр.

   Турниры по шахматам и русским шашкам проводились по Швейцарской системе, в пять туров, с использованием компьютерной программы для судейства «Swiss Master 5». Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

   В турнире по русским шашкам победителем стала Маргарита Шаталова. На втором месте – Филипп Крупенко, на третьем – Ростислав Славинский.

   В турнире по шахматам первое место занял Филипп Крупенко. На втором месте – Алексей Бакланов. Замкнул тройку призёров Матвей Погорелов.

   Победители и призёры турниров награждены грамотами. Для участников соревнования был организован сладкий стол.

                  С.Гончарук – главный судья соревнований

Категория: 
Турниры
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