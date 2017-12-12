В субботу, 9 декабря, в духовно-просветительском центре во имя св. вмч. Параскевы, наречённой Пятница города Новый Оскол, состоялся турнир по шахматам, который был посвящён Дню Героев Отечества в России.

День Героев Отечества в России – это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря с 2007 года. Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. В соревновании приняло участие 17 человек из четырёх городских школ. Играли по Швейцарской системе в пять туров с контролем времени 15 минут до конца партии каждому участнику.

Первое место занял Владислав Белов (МБОУ «СОШ №3»), который набрал 5! очков. Перед последним туром на второе и третье места претендовало сразу пять участников соревнования. Всё решилось в последнем туре. Дополнительные показатели всех расставили по своим местам. На втором месте Максим Коркин (МБОУ «СОШ №2»), на третьем – Сергей Андрущенко (МБОУ «СОШ №4»).

Среди девочек места распределились следующим образом: Маргарита Шаталова (МБОУ «СОШ №3») - 1 место, Дарья Курпякова (МБОУ «СОШ №1») - 2 место, Дарья Булавина (МБОУ «СОШ №1») - 3 место.

Победители и призёры награждены грамотами и призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья». Для всех участников было организовано чаепитие с конфетами и печеньем.

С.Гончарук – главный судья соревнования