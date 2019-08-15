14 августа в городе Новый Оскол в городском парке культуры и отдыха на площадке летнего читального зала прошёл День фотографии, организованный специалистами отдела обслуживания Центральной библиотеки.

На мероприятии побывали любители шахмат. Они услышали историю создания фотографии и приняли активное участие в викторине «Узнай по фотографии».

Отдел обслуживания подготовил книжную выставку «Кадр». Здесь можно было увидеть книги из фонда библиотеки, посвящённые фотографии. Шахматисты не только сделали селфи, но и полистали книги с красивыми иллюстрациями.

После этого мероприятия перешли в кафе «Вкусное местечко», где состоялся праздничный блицтурнир по шахматам. Игра проходила по круговой системе. Контроль времени 10 минут до конца партии каждому у частнику.

С результатом 5,5 очков из 6 возможных первое место занял Сергей Гончарук. Второе место, отстав на пол очка, занял Алексей Бакланов. Иван Скурятин замкнул тройку призёров.

Они награждены грамотами. Все участники соревнования получили положительные эмоции и хорошее настроение.

Е.Боганчикова – секретарь соревнования