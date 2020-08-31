День флага

22 августа по многолетней традиции клуб ветеранов «Мыслитель» совместно с «Партией пенсионеров» устроил яркий праздник в честь Дня Государственного флага России.

Собравшись у белгородской государственной универсальной научной библиотеки и сделав памятные фото, участники колонной, в которой шли и взрослые и дети прошли к шахматному павильону Центрального парка. Здесь собравшихся поздравили с праздником руководитель клуба «Мыслитель», член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин и председатель «Партии пенсионеров» Владимир Абельмазов.

Затем состоялся блиц-турнир, где приняли участие около 30 человек. В упорной борьбе первое место завоевал школьник Александр Безухов, вторым стал также школьник Михаил Синцарев, а ветераны: Владимир Кушнаренко, Сергей Горковенко и Лев Янкилевич поделили 3-5 места. Все участники праздника получили памятные подарки от клуба ветеранов «Мыслитель» и «Партии пенсионеров».

В.П.Зацепин, руководимтель клуба "Мыслитель"