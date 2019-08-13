«День физкультурника в России»

Во вторую субботу августа в России отмечается день физкультурника. Традиционно в этот день чествуют тех, кто посвятил свою жизнь служению спорту, и тех, кто просто пропагандирует и придерживается здорового образа жизни.

10 августа в городе Новый Оскол на городском стадионе начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского городского округа Ольга Голядкина вручила благодарность тренеру-преподавателю отделения шахмат МБУДО «ДЮСШ им. А.Е.Щербака» Сергею Гончаруку за личный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Новооскольского городского округа.

В 15.00 часов в филиале шахматного клуба «Мыслитель» начался блицтурнир по шахматам в честь Дня физкультурника, организованный шахматно-шашечным клубом «Белая ладья». Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

Первое место в турнире занял Иван Скурятин, в активе которого 6 очков из 6! возможных. Вторым, отстав на одно очко, стал Алексей Бакланов, третьим финишировал Сергей Гончарук.

Они награждены грамотами и призами от клуба «Белая ладья».

М.Попов – судья соревнования