«День физкультурника в Новом Осколе»

8 августа отмечался Всероссийский день физкультурника. По традиции новооскольсцы приняли участие в турнирах по шахматам и русским шашкам. Играли на открытом воздухе возле «Дома Дерябина».

В результате упорной борьбы первое место в турнире по русским шашкам занял Данил Рыков (г.Новый Оскол). На втором месте – Эвелина Скурятина (г.Новый Оскол). Третье место заняла Виолетта Байдалина (г.Новый Оскол).

В турнире по шахматам до 8 лет певое место занял Артём Кождаев (г.Новый Оскол). Нв втором месте – Денис Байдалин (г.Новый Оскол), на третьем – Мария Лысенко (г.Москва).

В турнире по шахматам до 11 лет первое место заняла Анастасия Мальцева (г.Новый Оскол). На вторм месте Александра Богатырёва (г.Новый Оскол), на третьем – Максим Пивкин (г.Новый Оскол).

В турнире по шахматам для ребят постарше первое место заняла Ирина Лейбина (г.Новый Оскол), второе – Сергей Катернюк (г.Новый Оскол), третье – Матыей Чикалов (г.Новый Оскол). Отрадно отметить, что Матвей отказался играть в своей возрастной категории и сыграл в турнире со старшими соперниками.

В турнире по шахматам для взрослых шахматистов победителем соревнования стал Иван Скурятин (г.Новый Оскол), который набрал 7 очков из 7! На вторм месте Александр Зацаринский (с.Слоновка). Замкнул тройку призёров Алексей Бакланов (г.Белгород).

Победители и призёры награждены грамотами Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского городского округа и сладкими призами.

С.Гончарук – главный судья соревнований