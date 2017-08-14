«День физкультурника в Новом Осколе»
Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите — три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика —
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая
(Если жив пока еще) Гимнастика!
В.Высоцкий «Утренняя гимнастика»
12 августа отмечался День физкультурника России.
Физическую культуру принято понимать как сферу социальной деятельности, направленную на сохранение и укрепление здоровья человека, развитие его психофизических способностей для здорового долголетия. А укрепляя здоровье, физкультура и спорт совершенствуют и развивают не только тело, но и дух, воспитывают упорство в достижении цели, дисциплину, мужество, закаляют волю. Поэтому значение физкультуры и спорта в жизни общества трудно переоценить. Сегодня День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренера, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители физкультуры. А сам праздник продолжают широко отмечать в нашей стране.
Во многих российских городах проходят всевозможные спортивные мероприятия и праздники. Масштабно он прошёл и в Новом Осколе на Центральном стадионе. Шахматисты и шашисты Новооскольского района разместились в Шахматном зале Физкультурно-спортивного комплекса.
В шахматном блицтурнире победил Мурвалат Юсубов (с.Великомихайловка), На втором месте Сергей Гончарук (г.Новый Оскол), на третьем – Леонид Мирошников (г.Новый Оскол).
В турнире, в котором «сражалось» молодое поколение победителем стал Алексей Бакланов (студент 2 курса «Белгородского государственного института культуры и искусства»). Второе место занял Ростислав Славинский (МБОУ «Оскольская ООШ»), замкнул тройку призёров Владислав Белов (МБОУ СОШ №3,г.Новый Оскол).
В турнире по русским шашкам места распределились следующим образом: 1 место – Сергей Гончарук (г.Новый Оскол), 2 место – Анна Щелкачёва (МБОУ СОШ №3,г.Новый Оскол), 3 место – Ростислав Славинский (МБОУ «Оскольская ООШ»).
Победители и призёры шахматно-шашечных баталий награждены медалями и дипломами соответствующих степеней от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района.
М.Баарова – начальник управления
физической культуры, спорта и молодёжной
политики администрации
Новооскольского района
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