«День физкультурника в Новом Осколе»

Вдох глубокий, руки шире,

Не спешите — три-четыре!

Бодрость духа, грация и пластика —

Общеукрепляющая,

Утром отрезвляющая

(Если жив пока еще) Гимнастика!

В.Высоцкий «Утренняя гимнастика»

12 августа отмечался День физкультурника России.

Физическую культуру принято понимать как сферу социальной деятельности, направленную на сохранение и укрепление здоровья человека, развитие его психофизических способностей для здорового долголетия. А укрепляя здоровье, физкультура и спорт совершенствуют и развивают не только тело, но и дух, воспитывают упорство в достижении цели, дисциплину, мужество, закаляют волю. Поэтому значение физкультуры и спорта в жизни общества трудно переоценить. Сегодня День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренера, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители физкультуры. А сам праздник продолжают широко отмечать в нашей стране.

Во многих российских городах проходят всевозможные спортивные мероприятия и праздники. Масштабно он прошёл и в Новом Осколе на Центральном стадионе. Шахматисты и шашисты Новооскольского района разместились в Шахматном зале Физкультурно-спортивного комплекса.

В шахматном блицтурнире победил Мурвалат Юсубов (с.Великомихайловка), На втором месте Сергей Гончарук (г.Новый Оскол), на третьем – Леонид Мирошников (г.Новый Оскол).

В турнире, в котором «сражалось» молодое поколение победителем стал Алексей Бакланов (студент 2 курса «Белгородского государственного института культуры и искусства»). Второе место занял Ростислав Славинский (МБОУ «Оскольская ООШ»), замкнул тройку призёров Владислав Белов (МБОУ СОШ №3,г.Новый Оскол).

В турнире по русским шашкам места распределились следующим образом: 1 место – Сергей Гончарук (г.Новый Оскол), 2 место – Анна Щелкачёва (МБОУ СОШ №3,г.Новый Оскол), 3 место – Ростислав Славинский (МБОУ «Оскольская ООШ»).

Победители и призёры шахматно-шашечных баталий награждены медалями и дипломами соответствующих степеней от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района.

М.Баарова – начальник управления

физической культуры, спорта и молодёжной

политики администрации

Новооскольского района