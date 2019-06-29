25 июня славяне всего мира, а их более 300 миллионов человек, отмечают День дружбы и единения славян.

В городе Новы Оскол во дворе дома №6 на улице Дорожной состоялся турнир по русским шашкам, посвящённый этому событию. Играли по круговой системе.

В результате, первое место, показав стопроцентный результат, заняла София Нагорная (5 «Б» класс МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Диана Иванова (5 класс МБОУ «Палатовская СОШ» Красногвардейского района). Замкнула тройку призёров Коробова Полина (5 «В» класс МБОУ «СОШ №3»). Они награждены грамотами отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол».

С.Гончарук – главный судья соревнования