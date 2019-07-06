4 июля во дворе дома №6 на улице Дорожной в городе Новый Оскол состоялся тематический турнир по русским шашкам «КОЛ». Табия дебюта возникает после ходов 1. cd4 ba5 2. dc5 d:b4 3. a:c5.

Острое и распространённое начало «кол» ещё в незапамятные времена называли «дедушка всех начал». Говорили: «Кто поймёт этот дебют – будет хорошо играть в шашки». И с этим, конечно, нельзя не согласиться. Такие авторитеты прошлого, как С.Воронцов, А.Оводов, братья А. и В. Шошины, В. и С. Васильевы, а также замечательные советские шашисты В.Соков, И.Куперман и многие, многие другие охотно применяли это начало.

Соревнование проходило по Швейцарской системе в пять туров. После 20 минут игры неоконченные партии присуждались. На финише состязания сразу три участницы набрали по 4 очка. Чтобы выявить победителя соревнования, решили провести между ними дополнительный турнир по круговой системе.

Обыграв своих конкуренток, первое место заняла София Нагорная (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте расположилась Полина Коробова (МБОУ «СОШ №3»). Замкнула тройку призёров Анастасия Третьякова (МБОУ «СОШ №3»).

Победитель и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили конфетами.

С.Гончарук – главный судья соревнования