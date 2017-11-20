«Дед Мороз родился!»

18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине – в Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.

В этот день в посёлке городского типа Волоконовка, в шахматном классе МБУДО «ДЮСШ Волоконовского района» проходили Зональные соревнования по шахматам в зачёт 60-й спартакиады школьников. В гости к волоконовцам приехали команды из г.Новый Оскол и пгт Чернянка. В состав каждой команды играло три мальчика и две девочки 2000 года рождения и моложе.

В первом туре команда Новооскольского района переиграла команду Чернянскогот района со счётом 3:2. Во втором туре чепнянцы с таким же счётом выиграли у команды Волоконовского района. Всё должно было решиться в третьем туре. Матч между командами Новоосолького и Волоконовского районов получился упорным и закончился вничью 2,5:2,5 очка. В итоге, набрав 3 командных очка, команда Новооскольского района заняла первое место и теперь сыграет в финале 60-й спартакиады школьников, который пройдёт на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Орлёнок» в г.Губкин с 23 по 25 ноября. За команду-победительницу в порядке досок играли: 1.Филипп Крупенко (МБОУ «СОШ №1»), 2.Кирилл Чудных (МБОУ «СОШ №2»), 3.Владимир Марынычев (МБОУ «СОШ №2»), 4.Арина Коноплянко (МБОУ «СОШ №3»), 5. Мария Мамедова (МБОУ «Прибрежная ООШ»). Представлял команду учитель физической культуры МБОУ «СОШ №2» Попов Михаил Николаевич.

В воскресенье, 19 ноября, В Духовно-просветительском Центре во имя св. вмч. Параскевы, наречённой Пятница г.Новый Оскол, в честь Деда Мороза состоялся турнир выходного Дня по шахматам, в котором приняло участие 16 мальчиков и шесть девочек. Девочки играли по круговой системе, а мальчики по швейцарской системе в четыре тура.

В итоге первое место, в турнире мальчиков набрав 4 очка из 4-х возможных, занял Артём Рикун (МБОУ «СОШ №3»), на втором месте Виктор Секретарёв (МБОУ «СОШ №2»), на третьем Кирилл Чудных (МБОУ «СОШ №2»).

В турнире девочек первое место со стопроцентным результатом заняла Дарья Курпякова (МБОУ «СОШ №1»), на втором месте Олеся Подлесная (МБОУ «СОШ №2»), на третьем Дарья Булавина (МБОУ «СОШ №1»).

Победители и призёры награждены грамотами и шоколадными Дедами Морозами. Все участники соревнования получили карманные календари на 2018 год с изображением собачек. Для детей было организовано чаепитие с конфетами и печеньем.

С.Гончарук – главный судья соревнований