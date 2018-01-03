Четверть века с шахматами

Шахматы – самый интеллектуальный вид спорта. Они способствуют гармоничному развитию личности человека, воспитывают множество положительных качеств. Тренируют память, воспитывают характер, развивают логику, фантазию, мышление… но самое главное, шахматы учат думать, а тот, кто заранее задумывается над собстенными поступками – ничего плохого не совершит.

Особенно благотворно влияние шахмат в школьном возрасте. Дети, играющие в шахматы становятся более сообразительными, усидчивыми, лучше учатся. Все это уже давно поняли в гимназии №2 г.Белгорода, где более 20 лет работает кружок шахмат. Знакомство с шахматами начинается на Шахматном всеобуче в первых классах.

Затем лучшие продолжают обучение на кружковых занятиях, такая система приносит неплохие результаты: лучшие шахматисты гимназии становятся победителями и призёрами городских, областных и республиканских соревнований.

Лучшим шахматистом гимназии в прошлом веке был Мироников Евгений. Занимаясь в школе Анатолия Карпова, он стал многократным чемпионом области, призером Российских и международных соревнований. В нынешнем веке лидером гимназии была недавняя выпускница Зенкина Марина. Она – пятикратная чемпионка области среди девушек, двукратная чемпионка среди женщин, становилась призером российских соревнований. Марина установила непобиваемый рекорд Белгородской области – стала чемпионкой ЦФО России, выиграв все партии подряд - 9 из 9!! Смело и бесстрашно Марина сражалась с представителями сильной половины человечества. Марина – второй призер первенства области среди юношей, третий призер первенства Белгорода среди мужчин. В первенства ЦФО среди мужчин она одержала 4 победы в 9 партиях и увеличила свой рейтинг на 10 пунктов..

Сейчас в гимназии новый лидер – Безухов Александр. Он был чемпионом ЦФО России среди школьников до 8 лет. В последнее время он три раза подряд выигрывал областные соревнования по всем видам шахмат: и по классическим, и по быстрым, и по блицу. Лучшая среди девушек Чистикова Полина. Она выигрывала областной турнир девочек до 9 лет, а летом этого года выиграла этап Кубка Росии в Евпатории. Лучший среди мальчиков начальных классов –Синцарев Михаил выиграл турнир в Феодосии и Кубке Белогорья. Среди девочек также Петровская Ольга –третий призер первенства города среди женщин. Лучший второклассник Вологин Влад – победитель областных соревноваий среди мальчиков до 9 лет. Недавно я попросил одного из ветеранов сыграть с самым юным шахматистом – Селивановым Нестором. В упорнейшей борьбе победит Нестор. Ветеран спросил:» Тебе сколько лет мальчик? –пять. –А мне -65!

Шахматисты гимназии легко выирывают городские спартакиады среди шокльников. В этом году чемпионами стали: Чистикова, Безухов, Синцарев, Петровская , Харченко. Выиграла городской Рождественско-Новогодний турнир и команда младших классов гимназии №2, за которую играли: Ширяев Никита,Зернов Никита, Селиванов Арсссений и Саушкина Ксения.

Тренер ДЮСШ№4 Волокин В.И.