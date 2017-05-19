6 - 10 мая в областном шахматном клубе ГБУ "Центра адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» состоялся Чемпионат области по русским шашкам среди мужчин и женщин.

Соревнования проходили по швейцарской системе. Среди мужчин 1 место занял Коцарев Леонид (г. Строитель), набравший 6 очков. 2-4 места поделили Попов Михаил (г.Строитель), Земцев Дмитрий (г.Белгород) и Мишин Юрий (г. Белгород).По дополнительным показателям Попов Михаил вышел на второе место, Земцев Дмитрий – на третье, Мишин Юрий занял 4 место

Среди женщин лучшей стала Воронова Екатерина (г.Белгород), на втором месте Малинина Клавдия (Яковлевский район),третье место заняла Зленко Светлана (г.Белгород).