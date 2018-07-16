«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Закрытие»

15 июля все с нетерпением ждали финала Чемпионата мира по футболу. В городе Новый Оскол было запланировано провести мероприятия, посвящённые закрытию Чемпионата на детской площадке, которая расположена по адресу: ул.Дорожная, д.№9. К сожалению, дождь не позволил осуществить задуманное. Пришлось турниры по шахматам и русским шашкам проводить в одном из классов Воскресной школы Успенского Собора.

Турниры проходили по Швейцарской системе в четыре тура. Контроль времени 30 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

В турнире по русским шашкам благодаря лучшему коэффициенту победителем стал Максим Шаталов. На втором месте Алексей Бакланов, на третьем – Сергей Андрущенко. В зачёте среди девочек места распределились следующим образом: 1 место – Ксения Чан, 2 место – Анастасия Дерварь, 3 место – Алёна Колесниченко.

После турнира по русским шашкам начался турнир по шахматам. В этом турнире своё мастерство продемонстрировал Илья Кравченко. Он и стал победителем соревнования. Лучший коэффициент вывел на второе место Алексея Бакланова. Сергей Андрущенко замкнул тройку призёров. Девочки расположились в такой последовательности: Алёна Колесниченко – первое место, Анастасия Дерварь – второе место, Ксения Чан – третье место. Среди мальчиков до 10 лет первое место занял Артём Рикун. На второй строчке турнирной таблицы расположился Сергей Катернюк. Виктор Секретарёв занял третье место.

Победители и призёры турниров награждены грамотами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья». Для участников соревнования было организовано чаепитие с конфетами.

Запланированный дружеский матч по футболу с мячом от «Рональдиньо» перенесён на неопределённое время.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 уже вошёл в историю. В финале сборная Франции одержала победу над сборной Хорватии со счётом 4:2 и во второй раз спустя двадцать лет стала обладателем Кубка мира. Поздравляем!

С.Гончарук – главный судья соревнований