Чемпионат Белгородской области по шахматам среди ветеранов

Опубликовано чт, 24/05/2018 - 06:43 пользователем Маслова Ирина

В областном шахматном клубе, ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области" прошел Чемпионат Белгородской области  по шахматам среди ветеранов, посвященное 73-годовщине  Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг.

В соревнованиях приняли участие ветераны из  Алексеевского, Яковлевского,  Белгородского, Губкинского районов и г.Белгорода .  В турнире среди мужчин  первое место уверенно занял мастер ФИДЕ Леонид Окунь (г.Белгород), на втором месте  Владимир Хаванских ( г.Шебекино), третье место поделили сразу трое участников: Сергей Ситников (г.Губкин), Анатолий Березовец (Белгородский район)и Кахрамон Курбанов(г.Алексеевка) в таком порядке они и разместились по дополнительным показателям.

Среди женщин 1 место у Риты Гавриленко, 2 место заняла Альвина Ковалева, третье место у  Аллы Цыганенко.

 

                                                   Александр Иванов, гл. судья соревнований

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