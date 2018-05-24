В областном шахматном клубе, ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области" прошел Чемпионат Белгородской области по шахматам среди ветеранов, посвященное 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В соревнованиях приняли участие ветераны из Алексеевского, Яковлевского, Белгородского, Губкинского районов и г.Белгорода . В турнире среди мужчин первое место уверенно занял мастер ФИДЕ Леонид Окунь (г.Белгород), на втором месте Владимир Хаванских ( г.Шебекино), третье место поделили сразу трое участников: Сергей Ситников (г.Губкин), Анатолий Березовец (Белгородский район)и Кахрамон Курбанов(г.Алексеевка) в таком порядке они и разместились по дополнительным показателям.

Среди женщин 1 место у Риты Гавриленко, 2 место заняла Альвина Ковалева, третье место у Аллы Цыганенко.

Александр Иванов, гл. судья соревнований