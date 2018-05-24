Чемпионат Белгородской области по русским шашкам среди ветеранов

Опубликовано чт, 24/05/2018 - 06:51 пользователем Маслова Ирина

         В Белгороде, в областном шахматном клубе, ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области" прошел Чемпионат Белгородской области  по русским шашкам.

    В турнире среди мужчин  борьба была упорная до последнего тура, в итоге первое место занял  Михаил Ковалюк ( г.Шебекино), на втором месте Юрий Мишин (г.Белгород )третье место у Михаила Попова (г.Строитель).

Среди женщин 1 место у  Екатерины Вороновой (г.Белгород) , на 2 месте Клавдия Малинина (Яковлевский район), третье место у  Альвины Ковалевой (г.Белгород). 

 

                                                   Александр Иванов, гл. судья соревнований

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