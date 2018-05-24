Чемпионат Белгородской области по русским шашкам среди ветеранов

В Белгороде, в областном шахматном клубе, ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области" прошел Чемпионат Белгородской области по русским шашкам.

В турнире среди мужчин борьба была упорная до последнего тура, в итоге первое место занял Михаил Ковалюк ( г.Шебекино), на втором месте Юрий Мишин (г.Белгород )третье место у Михаила Попова (г.Строитель).

Среди женщин 1 место у Екатерины Вороновой (г.Белгород) , на 2 месте Клавдия Малинина (Яковлевский район), третье место у Альвины Ковалевой (г.Белгород).

Александр Иванов, гл. судья соревнований