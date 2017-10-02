В летний период в областном центре прошёл очередной Чемпионат Белгородской области по русским шашкам среди школьников.

Абсолютно лучший результат показали воспитанники шашечной школы (тренер Ковылов Е.В.) г. Белгорода.

Они заняли первые места во всех возрастных группах. Чемпионами и призерами стали:

Артём и Антон Блиновы, Игран Шевцов, Евгений Ткачёв, Светлана Зленко, Анастасия Кузнецова, Константин Лахин, Никита Шаповалов, Артем Сегида, Екатерина Коваль.