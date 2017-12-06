В Белгороде, в областном шахматном клубе адаптивного центра прошел чемпионат Белгородской области по русским шашкам среди мужчин и женщин, Быстрая игра и Блиц. В соревнования приняло участие много школьников, воспитанников Евгения Копылова, они составили достойную конкуренцию опытным шашистам. В турнире по Быстрой игре с одинаковым показателем у мужчин финишировали Валерий Болотов и Евгений Юшинов (оба г.Белгород). По личной встрече первое место у Валерия Болотова. Третье место поделили также два участника, но дополнительные показатели оказались выше у Михаила Ковалюка (г.Шебекино), Игнату Шевцову (г.Белгород)достался приз за лучший результат среди школьников. Среди женщин первое место у Екатерины Вороновой, второе место у Светланы Зленко, третье у Анастасии Шалопуовой. В Блице все призовые места достались представителям Белгорода: первое место занял Виктор Переверзев, второе место поделили Юрий Мищин и Дмитрий Земцева. Среди женщин перв ое место у Анастасии Шалопуовой, второе место у Светланы Зленко.

А.Иванов,гл.судья соревнований.