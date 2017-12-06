Чемпионат Белгородской области по русским шашкам среди мужчин и женщин

Опубликовано ср, 06/12/2017 - 09:55 пользователем Маслова Ирина

 В Белгороде,  в областном шахматном клубе  адаптивного центра  прошел чемпионат Белгородской  области по русским шашкам  среди мужчин и женщин,  Быстрая игра и Блиц. В соревнования приняло участие много школьников, воспитанников  Евгения Копылова, они  составили достойную конкуренцию опытным шашистам.  В турнире по Быстрой игре с одинаковым показателем у мужчин финишировали Валерий Болотов и Евгений Юшинов (оба г.Белгород). По личной встрече первое место у Валерия Болотова.  Третье место поделили также два участника, но дополнительные показатели оказались выше у  Михаила Ковалюка (г.Шебекино),  Игнату Шевцову (г.Белгород)достался приз  за лучший результат среди школьников. Среди женщин первое место  у Екатерины Вороновой, второе место у Светланы Зленко, третье у  Анастасии Шалопуовой.   В  Блице   все призовые места достались представителям Белгорода: первое место  занял  Виктор Переверзев, второе место  поделили  Юрий Мищин и  Дмитрий Земцева. Среди женщин перв ое место у Анастасии Шалопуовой,  второе место у Светланы Зленко. 

                                                                                             А.Иванов,гл.судья соревнований.

 

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