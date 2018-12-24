Чемпионат Белгородской области по русским шашкам и Блиц.

15-16 декабря в областном шахматном клубе (центре адаптивного спорта) состоялся очередной Чемпионат области по русским шашкам среди мужчин и женщин в молниеносной и быстрой программах.

В первом турнире победителем стал опытный Евгений Юшинов (г.белгород), 2-3 места поделили представители г.Строитель - Михаил Попов и Леонид Коцарев.

В быстрой программе абсолютно лучший результат (7 из 7) показал молодой белгородский спортсмен Дмитрий Земцев, на втором месте Евгений Юшинов, на третьем - Виктор Переверзев (оба из г.Белгорода).

В женских турнирах вне конкуренции была опытнейшая Екатерина Воронова.

Поздравляем призеров и победителей!