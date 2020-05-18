Ценные призы по предстоящим онлайн - турнирам в рамках челленджа «#Играемдома»

Опубликовано пн, 18/05/2020 - 16:32 пользователем Маслова Ирина

 

Детский турнир памяти тренеров

в рамках челенджа #Играемдома

 

Серия турниров в рамках челенджа #Играемдома

2005-2006 г.р.

1 место – Сумка для обуви.

2 место – Медальница.

3 место – Бутылка питьевая с нанесением.

2007-2008 г.р.

1 место – Сумка для обуви.

2 место – Медальница.

3 место – Бутылка питьевая с нанесением.

2009-2010 г.р.

1 место – Сумка для обуви.

2 место – Медальница.

3 место – Бутылка питьевая с нанесением.

2011-2012 г.р.

1 место – Сумка для обуви.

2 место – Медальница.

3 место – Бутылка питьевая с нанесением.

2013 г.р. и моложе

1 место – Сумка для обуви.

2 место – Медальница.

3 место – Бутылка питьевая с нанесением.

Лучшие алексеевцы в каждой возрастной группе

1 место – Блокнот с нанесением

Общий зачет:

1 место – Сумка дорожная.

2 место – Рюкзак.

3 место – Рюкзак.

 

Лучший  результат среди ветеранов

1 место – Бутылка питьевая с нанесением

 

Лучший женский  результат

1 место – Сумка дорожная (женская)

 

Лучший результат среди школьников

1 место – Блокнот с нанесением

 

Лучший результат среди алексеевцев

1 место – Шахматы

 

 

 

 

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