Ценные призы по предстоящим онлайн - турнирам в рамках челленджа «#Играемдома»
Детский турнир памяти тренеров
в рамках челенджа #Играемдома
Серия турниров в рамках челенджа #Играемдома
2005-2006 г.р.
1 место – Сумка для обуви.
2 место – Медальница.
3 место – Бутылка питьевая с нанесением.
2007-2008 г.р.
1 место – Сумка для обуви.
2 место – Медальница.
3 место – Бутылка питьевая с нанесением.
2009-2010 г.р.
1 место – Сумка для обуви.
2 место – Медальница.
3 место – Бутылка питьевая с нанесением.
2011-2012 г.р.
1 место – Сумка для обуви.
2 место – Медальница.
3 место – Бутылка питьевая с нанесением.
2013 г.р. и моложе
1 место – Сумка для обуви.
2 место – Медальница.
3 место – Бутылка питьевая с нанесением.
Лучшие алексеевцы в каждой возрастной группе
1 место – Блокнот с нанесением
Общий зачет:
1 место – Сумка дорожная.
2 место – Рюкзак.
3 место – Рюкзак.
Лучший результат среди ветеранов
1 место – Бутылка питьевая с нанесением
Лучший женский результат
1 место – Сумка дорожная (женская)
Лучший результат среди школьников
1 место – Блокнот с нанесением
Лучший результат среди алексеевцев
1 место – Шахматы
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