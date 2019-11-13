Блицтурнир в День народного единства.

3 ноября 2019 года в Валуйках в шахматном клубе состоялся блицтурнир по шахматам, посвященный Дню народного единства.

11 участников из Валуек, поселка Уразово и сел Валуйского района около трех часов вели борьбу на шахматных полях за призовые места.

Турнир проходил по правилам ФИДЕ по круговой системе с контролем времени 10 минут на партию каждому участнику. Жесткий контроль не раз вносил свои коррективы в игру участников. Цена ошибки отдаляла от призовых мест.

С первых туров определились лидеры. Бескомпромиссная борьба участников отразилась на конечных результатах лишь в последнем туре. С разницей в пол очка призеры пришли к финишу со следующими результатами. Набрав 8,5 очков из 10, первое место занял Сергей Посохов. Второе и третье место поделили Николай Толмачев (п.г.т.Уразово) и Василий Детков. В их активе по 8 очков. Победителя наградили кубком, а также всем призерам были вручены грамоты и журналы « 64 - Шахматное обозрение » № 9 за 2019 год.

Р. Нуруллин, судья соревнований.

05.11.2019г.