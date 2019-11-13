Блицтурнир в День народного единства.

Опубликовано ср, 13/11/2019 - 11:26 пользователем Маслова Ирина

 3 ноября 2019 года в Валуйках в шахматном клубе  состоялся блицтурнир по шахматам, посвященный Дню народного единства.

     11 участников из Валуек, поселка Уразово и сел Валуйского района около трех часов вели борьбу на шахматных полях за призовые места.

      Турнир проходил по правилам ФИДЕ по круговой системе с контролем времени 10 минут на партию каждому участнику. Жесткий контроль не раз вносил свои коррективы в игру участников. Цена ошибки отдаляла от призовых мест.

      С первых туров определились   лидеры. Бескомпромиссная борьба участников отразилась на  конечных результатах лишь в последнем туре. С разницей в пол очка   призеры пришли  к финишу со следующими результатами. Набрав 8,5 очков из 10, первое место занял Сергей Посохов. Второе  и третье место поделили Николай Толмачев (п.г.т.Уразово) и Василий Детков. В их активе по 8 очков. Победителя наградили кубком, а также всем призерам были вручены грамоты  и  журналы « 64 - Шахматное обозрение » № 9 за 2019 год.  

 

                                                    Р. Нуруллин,  судья соревнований.

                                                        05.11.2019г.

    

 

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