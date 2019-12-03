Блицтурнир, посвященный памяти А.С.Евтушенко.

В третьей декаде последнего осеннего месяца, в фойе Дома культуры села Знаменка, состоялся традиционный, уже пятый год подряд, блицтурнир по шахматам, посвященный памяти Героя Советского Союза А.С.Евтушенко(21.11.1912 – 06.07. 1987гг.) уроженца Валуйского городского округа Белгородской области. Перед участниками турнира выступили председатель Совета ветеранов, капитан второго ранга, подводник, Варбан Николай Маринович, директор краеведческого музея поселка Уразово Кирьянова Наталья Владимировна, директор Дома культуры Филиппова Наталья Викторовна. Все выступавшие вспоминали подвиг их прославленного земляка и рассказали о семье, детях и внучках Героя.

В фойе Дома культуры размещены стенды с фотографиями А.С.Евтушенко довоенного и послевоенного периодов.

В турнире приняли участие 14 шахматистов, как школьники, так и ветераны.

Соревнование проходило по правилам ФИДЕ, по круговой системе, с контролем времени 10 минут на партию каждому участнику. В результате четырехчасовой борьбы 1 место занял Владимир Бугаков с результатом 11 очков из 13. В активе Александра Твердохлебова 10,5 очков и второй результат. Оба они из поселка Уразово. Валуйчанин Сергей Богданов занял 3 место, набрав 9 очков. Все призеры были награждены грамотами и призами от главы территориальной администрации городского поселения « Поселок Уразово». Судил соревнование участник и один из организаторов мероприятия, директор Уразовского спортивного клуба «Русич», Николай Толмачев.

Р.Нуруллин

(02 декабря 2019г.)