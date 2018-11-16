Блицтурнир, посвященный памяти А.С.Евтушенко.

10 ноября в 10 часов, впервые, в фойе Дома культуры села Знаменка состоялся традиционный, уже четвертый год подряд, блицтурнир по шахматам, посвященный памяти Героя Советского Союза А.С.Евтушенко(21.11.1912 – 06.07. 1987) уроженца Валуйского района Белгородской области. Сапер 2-го гвардейского отдельного штурмового инженерно – саперного батальона гвардии красноармеец Александр Евтушенко в ночь на 20 апреля 1945 года на лодке амфибия переправил первый десант через реку Одер в районе населенного пункта Шенинген (ныне Каменец, южнее города Шецин, Польша). Бесстрашный воин - сапер сделал сорок восемь рейсов, переправив четыреста двадцать бойцов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте в борьбе с немецко – фашисткими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Евтушенко Александру Семеновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали « Золотая Звезда». Перед началом турнира перед участниками выступили Глава администрации городского поселения « Поселок Уразово» Алексей Николаевич Рожин, председатель Совета ветеранов, капитан второго ранга, подводник, Варбан Николай Маринович, директор краеведческого музея поселка Уразово Кирьянова Наталья Владимировна, директор Дома культуры Филиппова Наталья Викторовна. Все выступавшие вспоминали подвиг их прославленного земляка. Рассказали о семье, детях и внучках, ныне работающих в Уразово учителями. С ответным словом от участников выступил член совета городского шахматного клуба, судья соревнований Р.Г. Нуруллин.

Инициатива проведения турнира на родине Героя исходила от Главы поселка. Одним из организаторов стал и директор Уразовского ФОК – «Русич» Толмачев Николай Николаевич. В фойе Дома культуры размещен стенд с фотографиями А.С.Евтушенко довоенного и послевоенного периодов. В турнире приняли участие 18 шахматистов разных возрастов от 17 до 80 лет, как города, так и района. Они были разделены на две подгруппы по 9 человек. Из каждого полуфинала в финал вышли по три участника. Ими оказались уразовцы: И. Гольцев, А. Цопа, А. Тведохлебов, Н. Толмачев, валуйчане: С. Посохов, Р.Нуруллин.

Соревнование проходило по правилам ФИДЕ и уже по установившейся традиции в полуфиналах с контролем времени 10 минут на партию каждому участнику, а в финале по 5 минут на партию. Перед последним туром три участника сохраняли реальные шансы на самый высокий результат и победу в турнире. В результате четырехчасовой борьбы 1-2 места в финале поделили Александр Твердохлебов и Сергей Посохов, набравшие по четыре очка из пяти. На третьем месте закрепился Рустем Нуруллин с тремя очками. Все призеры были награждены грамотами и призами от Главы администрации городского поселения « Поселок Уразово». Бюст Героя установлен на могиле А.С.Евтушенко недалеко от здания Дома Культуры в селе Знаменка, а также на аллее Героев в центре города Валуйки. По окончании турнира участникам соревнования было предложено чаепитие, высказана инициатива и впредь, проводить турнир, уже ставшим традиционным, в селе Знаменка Валуйского района на родине Героя.

Судья соревнований Р.Нуруллин,

14 ноября 2018года.