4 ноября в 11 часов в шахматном клубе в здании Административно – делового центра состоялся блицтурнир, посвященный Дню народного единства. В турнире приняли участие 16 шахматистов разных возрастов, как города, так и района. Они были разделены на две подгруппы по 8 человек. Из каждого полуфинала в финал вышли по три участника. Ими оказались: В.Полухин, С.Посохов, А.Корякин, В.Жиляев, М.Наливайко, Р.Нуруллин.

Соревнование проходило по правилам ФИДЕ с контролем времени 10 минут на партию каждому участнику. В финале контроль времени уже 5 минут на партию. В результате более чем трехчасовой борьбы 1-2 места в финале с результатом четыре очка из пяти поделили Виталий Полухин из Уразова и валуйчанин Александр Корякин. По дополнительным показателям первенство осталось за представителем из района. 3-5 места, набрав по 2 очка, поделили три финалиста. И здесь дополнительные показатели вывели на третье место валуйчанина Сергея Посохова. Все призеры были награждены грамотами управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». От шахматного совета клуба всем финалистам были вручены журналы « Шахматное обозрение 64» за 2018 год.

Судья соревнований Р.Нуруллин,

член шахматного совета клуба

6 ноября 2018года.