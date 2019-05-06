Блицтурнир на кубок Победы.

Опубликовано пн, 06/05/2019 - 21:56 пользователем Маслова Ирина

         5 мая  в шахматном клубе состоялся традиционный блицтурнир на кубок Победы. Турнир  собрал 13 участников разных возрастов города и района и проходил по правилам ФИДЕ с контролем времени 10 минут на партию по круговой системе.   Более чем четырехчасовая бескомпромиссная  игра завершилась победой молодого шахматиста, студента, экс чемпиона города С. Сотникова  с результатом  11 очков из 12 возможных. Второе и третье место поделили ветеран шахмат, предприниматель, неоднократный чемпион города В. Детков и машинист электровоза А.Родькин. В их активе по 9 очков. Победа в личной встрече вывела на вторую строчку таблицы ветерана. Успешно боролся за призовое место и С. Посохов, стабильно выступающий в турнирах. На этот раз   он только четвертый.

      По окончании турнира призеры были награждены  грамотами  от управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского округа, а победителю вручен кубок.

 

       Р.Нуруллин, судья соревнований                                                                             

                                                                                                                           (6 мая 2019 года.)

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