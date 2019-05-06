5 мая в шахматном клубе состоялся традиционный блицтурнир на кубок Победы. Турнир собрал 13 участников разных возрастов города и района и проходил по правилам ФИДЕ с контролем времени 10 минут на партию по круговой системе. Более чем четырехчасовая бескомпромиссная игра завершилась победой молодого шахматиста, студента, экс чемпиона города С. Сотникова с результатом 11 очков из 12 возможных. Второе и третье место поделили ветеран шахмат, предприниматель, неоднократный чемпион города В. Детков и машинист электровоза А.Родькин. В их активе по 9 очков. Победа в личной встрече вывела на вторую строчку таблицы ветерана. Успешно боролся за призовое место и С. Посохов, стабильно выступающий в турнирах. На этот раз он только четвертый.

По окончании турнира призеры были награждены грамотами от управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского округа, а победителю вручен кубок.

Р.Нуруллин, судья соревнований

(6 мая 2019 года.)