7 мая ДК и С, состоялся традиционный блицтурнир на кубок Победы. Кубок переходящий и хранится в шахматном клубе. Перед началом турнира шахматисты почтили память всех тех, кто отдал свои жизни в период Великой Отечественной войны и приближал день Победы.

Турнир собрал 15 участников разных возрастов города и района. Большому любителю шахматной игры, Карагодину Владимиру Петровичу из села Яблоново, пошел уже восьмидесятый год и он, как всегда был очень активен. Не все желающие смогли принять участие. Одни в этот день работали, а кое-кто оказался на больничной койке. Более чем трехчасовая бескомпромиссная игра, с контролем времени пять минут на партию, завершилась победой ветерана шахмат, неоднократного чемпиона города Леонида Сизикова с результатом 11,5 очков из 14 возможных. Он повторил свой прошлогодний успех. На втором месте, уступив пол очка победителю турнира, закрепился Сергей Кузнецов из села Тимоново. 3-4 места с 10,5 очками поделили Андрей Родькин и Сергей Сотников. По дополнительным показателям призовое место досталось Андрею. Успешно выступил ветеран, Андрей Колбаса, набравший 10 очков и лишь досадная осечка в одной из решающих партий с лидером не позволила ему оказаться в числе призеров. Как всегда хорошо выступил и успешно боролся за призовые места Алексей Король, уроженец города, но ныне проживающий в Белгороде. В его активе 9 очков и 6 место. Елкин Юрий из хутора Дубровка и Посохов Сергей, набрав по 8 очков или более 50 процентов, поделили 7-8 места.

По окончании турнира призеры были награждены грамотами и призами от управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района г. Валуйки и Валуйский район.

Р.Нуруллин, судья соревнований, член президиума областной шахматной федерации.

(10 мая 2017 года.)