Блицтурнир на кубок Победы.

Опубликовано чт, 11/05/2017 - 07:20 пользователем Маслова Ирина

    7 мая  ДК и С, состоялся традиционный блицтурнир на кубок Победы. Кубок переходящий и хранится в шахматном клубе. Перед началом турнира шахматисты почтили память  всех тех, кто отдал свои жизни в период Великой Отечественной войны  и приближал день Победы.

    Турнир  собрал 15 участников разных возрастов города и района. Большому любителю шахматной игры,  Карагодину Владимиру Петровичу из села Яблоново, пошел уже  восьмидесятый год и он, как всегда был очень активен. Не все  желающие смогли принять участие. Одни в этот день работали, а кое-кто оказался на больничной койке.  Более чем трехчасовая бескомпромиссная  игра,  с контролем времени пять минут на партию, завершилась победой ветерана шахмат, неоднократного  чемпиона города  Леонида Сизикова  с результатом  11,5 очков из 14 возможных.  Он повторил свой прошлогодний успех. На  втором месте, уступив пол очка победителю турнира, закрепился  Сергей  Кузнецов из села Тимоново.  3-4 места с 10,5 очками поделили  Андрей Родькин и Сергей Сотников. По дополнительным показателям призовое место досталось Андрею. Успешно выступил ветеран, Андрей Колбаса, набравший 10 очков и  лишь   досадная осечка в одной  из решающих партий с лидером не позволила ему  оказаться в числе призеров. Как всегда хорошо выступил и успешно боролся за призовые места Алексей Король, уроженец города, но ныне проживающий в Белгороде. В его активе 9 очков и 6 место. Елкин Юрий из хутора Дубровка и Посохов Сергей, набрав по 8 очков или более 50 процентов, поделили 7-8 места.

      По окончании турнира призеры были награждены  грамотами и  призами от управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района г. Валуйки и Валуйский район.

 

        Р.Нуруллин, судья соревнований, член президиума областной шахматной федерации.                                                                                         

                                                                                                                           (10 мая 2017 года.)

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