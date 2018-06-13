Блицтурнир на День России.

Накануне праздника, 10 июня валуйские шахматисты провели традиционный блицтурнир, посвященный Дню России. Он состоялся во ДК и С и собрал 19 шахматистов города и района, в том числе четырех ветеранов, опытных любителей этой интеллектуальной игры из Шебекино. Турнир проходил по правилам ФИДЕ. Два полуфинала проходили с контролем времени по 10 минут на партию каждому участнику.

В полуфиналах была упорная игра и лидерство захватили шебекинцы, но в финал выходило по три участника, которые и разыграли основные призы. Здесь партии поводились уже с контролем времени 5 минут на партию каждому участнику.

Общая четырехчасовая игра закончилась победой самого молодого участника, машиниста электровозов, валуйчанина Андрея Родькина, набравшего 4 очка из 5 возможных. Трое участников подели 2- 4 места. У них по три победы. Дополнительные показатели дали возможность валуйчанину Сергею Кузнецову закрепиться на второй строчке таблицы. Гости из Шебекино Вячеслав Хаванских и Иван Сумароков соответственно заняли 3 и 4 места. Следующие места в финале заняли валуйчане Сергей Посохов и Сергей Богданов.

Трое призеров были награждены грамотами и подарками от управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района « Город Валуйки и Валуйский район». Всем финалистам турнира от шахматного совета клуба были вручены журналы « Шахматное обозрение 64» № 4 за 2018 год.

Р. Нуруллин, судья соревнования, член шахматного совета клуба.

13.06.2018г.