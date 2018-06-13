Блицтурнир на День России.

Опубликовано ср, 13/06/2018 - 13:30 пользователем Маслова Ирина

      Накануне праздника, 10 июня валуйские шахматисты провели традиционный  блицтурнир, посвященный  Дню России. Он состоялся во ДК и С и собрал 19 шахматистов города  и района,  в том числе четырех   ветеранов, опытных любителей этой интеллектуальной игры из Шебекино. Турнир проходил  по правилам ФИДЕ. Два полуфинала проходили с контролем времени по 10 минут на партию каждому участнику.

      В полуфиналах была упорная игра и лидерство захватили шебекинцы,  но в финал выходило  по три участника, которые и   разыграли основные призы. Здесь партии поводились уже  с контролем времени 5 минут на партию каждому участнику. 

     Общая четырехчасовая игра закончилась победой самого молодого участника, машиниста электровозов, валуйчанина Андрея Родькина, набравшего 4 очка из 5  возможных. Трое участников подели 2- 4 места. У них по три победы. Дополнительные показатели дали возможность валуйчанину Сергею Кузнецову закрепиться на второй строчке таблицы. Гости из Шебекино Вячеслав Хаванских и Иван Сумароков соответственно заняли 3 и 4 места. Следующие места в финале заняли  валуйчане Сергей Посохов и  Сергей Богданов.

        Трое призеров были награждены грамотами и подарками от управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района « Город Валуйки и Валуйский район».  Всем финалистам турнира от шахматного совета клуба были вручены журналы « Шахматное обозрение 64»  № 4 за 2018 год.

 

                                                          Р. Нуруллин,   судья соревнования, член шахматного совета клуба.

                                                                                     13.06.2018г.

                                                                                          

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