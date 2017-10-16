14 октября клуб ветеранов «Мыслитель» совместно с Общественной палатой Белгородской области, по благословлению настоятеля Смоленского собора протоиерея Павла Вейнгольда, провели блиц-турниры среди мужчин и женщин в честь Покрова Пресвятой Богородицы и 314-й годовщины явления иконы Смоленской Божьей Матери. Перед началом турнира участники и зрители поговорили об истоках и традициях празднования этих Христианских праздников.

В мужском турнире, при 15 участниках, первое место занял Валерий Козинов, второе – Лев Янкилевич, а третье – Алексей Александров. Успешно выступили во взрослом мужском турнире и школьники - Александр Безухов, Эрик Петров, Михаил Синцарев, Владислав Вологин.

Среди женщин победила Рита Гавриленко. Второе место заняла Алла Цыганенко, проиграв только победительнице. 3-4 места поделили школьницы Сизоненко Яна и Петровская Оля.

Все победители и призеры турниров были награждены грамотами и призами от Смоленского собора.

Квалифицированно и грамотно отсудил турниры тренер ДЮСШ №4 Владимир Волошкин.

Председатель клуба «Мыслитель», член Общественной палаты Белгородской области Зацепин Владимир Павлович