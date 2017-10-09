7 октября клуб ветеранов «Мыслитель» совместно с общественной палатой Белгородской области провел блиц-турниры среди мужчин и женщин в честь Дня учителя.

Перед началом соревнований от имени областной шахматной федерации и общественной палаты Белгородской области с Днем учителя поздравил участников турниров и зрителей Владимир Зацепин. Также он вручил грамоты со словами благодарности за нелегкий учительский труд шахматистам-учителям: Николаю Бекетову, Владимиру Кушнаренко, Тамаре Новохатской и Рите Гавриленко, и детским тренерам по шахматам: Владимиру Волошкину, Александру Слюняеву, Ирине Масловой, а тренерам Окунь - Ольге Львовне и Леониду Наумовичу грамоты, в этот день, были вручены на их рабочем месте в гимназии №1 г.Белгорода.

В женском турнире первое место заняла Клавдия Малинина, второе место - у Эльвины Ковалевой, третье – у Ольги Колесниковой.

В сильном по составу мужском турнире, вследствие упорной борьбы, никто из участников не избежал поражений. 1-2 места поделили Иван Чуев и Анатолий Матузный, 3-4 места заняли Сергей Горковенко и самый юный участник - школьник Саша Безухов.

Победители и призеры женского и мужского турниров в честь Дня учителя были награждены грамотами от областной шахматной федерации. А поощрительный приз «За волю к победе» – получила единственная женщина в мужском турнире - Рита Гавриленко.

Как всегда, квалифицированно и грамотно, отсудил соревнования Александр Слюняев.

Данный турнир решено сделать ежегодным.

Председатель клуба «Мыслитель», член общественной палаты Белгородской области Зацепин Владимир Павлович