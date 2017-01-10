Блиц-турниры по шахматам, памяти Вячеслава Зацепина

Вот уже 17-й год подряд, в рамках Рождественского шахматного фестиваля в г.Белгороде, проходят турниры памяти Вячеслава Зацепина.

В этом году в упорной борьбе среди ветеранов победил Иван Чуев, набрав 7 очков из 9, по коэффициенту опередив занявшего второе место Анатолия Матузного. Третье место, также по коэффициенту, присуждено Александру Слюняеву.

В женском турнире ветеранов, не проиграв ни одной партии, уверенную победу одержала Маргарита Гавриленко. Второе и третье места поделили Новохатская Тамара и Цыганенко Алла.

Все победители и призеры ветеранских турниров получили грамоты и денежные призы, а также все участники, судьи, зрители и работники библиотеки, где проходил турнир, получили по шоколадке в память о Вячеславе Зацепине.

В основном турнире с блестящим результатом - 8,5 из 9 очков – первое место и, соответственно, первый приз завоевал гроссмейстер Иванов Александр. Второе место у Алексея Лойко. Третий приз получил Юрий Нечаев. А также грамотами, кроме победителей, были награждены и лучшие в своих категориях. Среди школьников – Лоскутов Илья ,среди женщин – Некипелова Екатерина, среди ветеранов – Болотов Валерий.

Особенно хочется отметить уверенное и четкое судейство турниров Максимом Ивановым.

Почетный председатель шахматной федерации г.Белгорода Владимир Зацепин