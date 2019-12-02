Блиц-турнир по шахматам, посвященный последнему дню осени 2019.
Опубликовано пн, 02/12/2019 - 11:18 пользователем Маслова Ирина
Так решили назвать блиц- турнир по шахматам, который состоялся 30 ноября в шахматном клубе ДЮСШ 4 г. Белгорода.
В турнире приняли участие воспитанники клуба, а также приглашенные шахматисты.
1 место в турнире занял Дикунов Артём (6.5 из 7), на втором месте Лохман Борис, (6 очков) , 3-5 места поделили Колисниченко Владислав, Шалопутов Андрей и Часовской Секргей.
У девочек на первом месте Кравцова Елена, второе место заняла Морозова Анна, третье место досталось Дикуновой Алёне.
Поздравляем победителей и призеров!
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