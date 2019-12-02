Блиц-турнир по шахматам, посвященный последнему дню осени 2019.

Так решили назвать блиц- турнир по шахматам, который состоялся 30 ноября в шахматном клубе ДЮСШ 4 г. Белгорода.

В турнире приняли участие воспитанники клуба, а также приглашенные шахматисты.

1 место в турнире занял Дикунов Артём (6.5 из 7), на втором месте Лохман Борис, (6 очков) , 3-5 места поделили Колисниченко Владислав, Шалопутов Андрей и Часовской Секргей.

У девочек на первом месте Кравцова Елена, второе место заняла Морозова Анна, третье место досталось Дикуновой Алёне.

Поздравляем победителей и призеров!