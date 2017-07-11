Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню семьи, любви и верности.

8 июля 2017 г. клуб ветеранов «Мыслитель» совместно с общественной палатой Белгородской области в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке провел блиц-турнир, посвященный Дню семьи, любви и верности. Перед началом соревнования работник библиотеки рассказала о муромских святых Петре и Февроньи, об истоках зарождения праздника – Дня семьи, любви и верности, о традициях празднования его в современной России. Затем участники и зрители читали стихи о любви, о верности, о православных ценностях семьи и брака. Особенно всем понравилось выступление Светланы Семинютиной – она читала стихи Пушкина, Лермонтова, Достоевского, современных поэтов – Чернухина и Зацепина.

В блиц-турнире, при 13 участниках, первое место, неожиданно для всех, занял Гарковенко Сергей, набравший по круговой системе 12 очков из 12, и обыгравший в принципиальных встречах и второго призера – Мирошникова Михаила, и третьего – Матузного Анатолия.

Квалифицированно и грамотно отсудил блиц-турнир Александр Слюняев.

Этот турнир решено сделать традиционным.

Грамоты и денежные призы участникам турнира были вручены спонсором и организатором соревнования – председателем клуба ветеранов «Мыслитель», почетным председателем шахматной федерации г.Белгорода, членом общественной палаты Владимиром Зацепиным.