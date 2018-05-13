В Новом Осколе прошли праздничные мероприятия, посвящённые 73-й годовщине Великой Победы. Новооскольцы приняли участие в акции «Бессмертный полк». 9 мая в торжественном строю от площади Центральная до мемориала «Вечный огонь» прошли несколько тысяч жителей и гостей города с фотографиями ветеранов, участников Великой Отечественной войны.

Чуть позже на детской площадке, которая расположена во дворе дома №9 по улице Дорожной, состоялся турнир по русским шашкам. Он был посвящён акции «Бессмертный полк».

В результате победителем соревнования стал Карен Аветисян. Вторую строчку в турнирной таблице занял Данил Аверин. Сергей Гончаров замкнул тройку призёров. В зачёте среди девочек победила Кристина Симонова. Дарья Гончарова на втором месте.

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

С.Гончарук – главный судья соревнования