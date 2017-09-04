И как всегда по субботам, 2 сентября, клуб ветеранов «Мыслитель» совместно с общественной палатой Белгородской области провел блиц-турнир, посвященный тематике: «Белгородские ветераны шахматного спорта – за здоровый образ жизни».

Вначале перед участниками выступил член клуба Евгений Терлецкий - известный в прошлом спортсмен и спортивный судья, а в настоящем победитель и призер Российских и международных соревнований по многим видам спорта в своей возрастной категории. Он поделился: как в свои 77 лет выглядеть лет на 15 младше и уметь достичь высоких спортивных результатов. Евгений, как абсолютное большинство членов нашего клуба, не курит, не пьет спиртного, не сквернословит, работает детским тренером по шахматам, занимается гимнастикой и на наших встречах, вместе с нами, поет песни, читает стихи, рассказывает истории из своей богатой спортивной жизни: о встречах с Карповым, Каспаровым и многими известными спортсменами мирового уровня. Также своим опытом здорового образа жизни поделились: многократный чемпион области и города по шахматам Валерий Козинов и председатель клуба Владимир Зацепин. Присутствующий на встрече депутат горсовета Владимир Абельмазов, подчеркнул, что будет рекомендовать опыт здорового образа жизни членами клуба «Мыслитель» для внедрения в масштабах города и области.

В мужском блиц-турнире, при 14 участниках, 1-2 места поделили Чуев Иван и Козинов Валерий, 3-6 места поделили Слюняев, Мартынов, Мирошников, Ефименко. Неплохо выступила и участвующая в мужском турнире Рита Гавриленко, сумевшая опередить многих мужчин по набранным очкам.

В женском турнире победила Малинина Клавдия, 2-3 места поделили Ковалева Альвина и Новохатская Тамара.

Все победители и призеры были награждены грамотами от шахматной федерации г.Белгорода.

Такой шахматный турнир под девизом «Белгородские ветераны шахматного спорта – за здоровый образ жизни» решено сделать ежегодным с освещением в прессе и телевидении.

Председатель клуба «Мыслитель», член общественной палаты Белгородской области Зацепин Владимир Павлович