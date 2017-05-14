Белгородские школьники успешно выступили на детском Первенстве России 2017 года

С 17 по 29 апреля в пос. Лоо Краснодарского края прошли главные детские соревнования года по шахматам. В этот раз КСКК «Аквалоо» принял рекордные для себя 1415 детей, которые в течение одиннадцати дней боролись за победу в четырех основных турнирах - Первенстве России по быстрым шахматам и блицу, а также в Первенстве России и во Всероссийских соревнованиях «Первая лига» по классическим шахматам.

В этих соревнованиях приняла участие и группа юных белгородских шахматистов, воспитанников шахматного отделения ДЮСШ №4. Ребята прошли подготовку на базе «Шахматного клуба Центра образования №1» под руководством тренеров Окунь Л.Н и Окунь О.Л. Директор «ЦО №1» Гребенников Ю.Б. создал прекрасные условия для подготовки юных спортсменов, что позволило им успешно выступить в соревнованиях столь серьёзного уровня.

Особенно порадовали ребята, выступавшие в младшей возрастной категории, среди мальчиков и девочек до 11 лет. На протяжении всего турнира они находились в группе лидеров и боролись за самые высокие места. Наибольшего успеха добилась второклассница «ЦО №1» Ельникова Милена, которая набрала 7 очков из 9 возможных и разделила 2-5 место среди 100 участниц. Попав в пятерку сильнейших, Милена получила право в следующем году представлять нашу область в Высшей лиге Первенства России. Подобного успеха Белгородские юниоры достигали последний раз 9 лет назад, что делает выступление юной шахматистки еще более значимым.

В этом же турнире успешно выступила школьница Лицея №9 Голикова Алиса, в первой половине турнира показывающая интересную, а местами яркую игру. К сожалению, досадный сбой в 6-7 турах, не позволил ей войти в число призеров соревнований. Однако, набранные Алисой 6 очков из 9 возможных, говорит о большом потенциале Белгородской спортсменки.

В турнире мальчиков до 11 лет, успешно выступили представители «ЦО №1» Зенков Максим и Волошкин Даниил. Набрав по 6 очков из 9 возможных, они вошли в тридцатку сильнейших шахматистов турнира (при 212 участниках), периодически показывая взрослую и содержательную игру. Стоит отметить, что в этом же турнире выступал и первоклассник «ЦО №1»

Прожняков Владислав. Он впервые участвовал в подобных соревнованиях, и тем не менее, не стушевался перед более опытными соперниками, боролся в каждой партии и набрал 4 очка. Учитывая, что Владислав был на 2 года младше основных участников, его выступление можно признать хорошим дебютом.

Ниже своих возможностей выступил Дятлов Олег, выступавший в группе юношей до 15 лет. Чрезмерное волнение и постоянные цейтноты не позволили ему выступить более успешно. Утешением может служить тот факт, что Олег к своему рейтингу прибавил 52 пункта.

Первый раз, несмотря на уже не столь юный возраст (15 лет), участвовал в подобных соревнованиях ученик Лицея №32, Мишин Савелий. Недостаток опыта не позволил ему бороться за высокие места, но тем не менее, несколько партий он провел на достаточно высоком уровне и прибавил к своему рейтингу 40 пунктов.

Данные соревнования показали, что вектор, заданный тренерами Окунь Л.Н. и Окунь О.Л. правильный и наши ребята находятся на верном пути. Они на равных сражались с представителями Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Воронежа и других шахматных центров России. Особую благодарность хочется выразить родителям ребят за финансовую и моральную поддержку на всех этапах подготовки и участия в турнире.

Надеемся, что удачное выступление Белгородских юниоров заметят и в управлении ФК и С области и будет осуществлена финансовая поддержка такого прекрасного вида спорта, как шахматы.