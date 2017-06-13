Белгородские шахматисты отметили День России

В честь Дня России шахматная федерация города Белгорода провела три турнира: детский, основной и турнир ветеранов.

В детском турнире, при 14 участниках, среди мальчиков победил Синцарев Михаил, второе место занял Вологин Владислав, третье – Харченко Семен. У девочек уверенную победу одержала Петровская Оля, на втором месте Сизоненко Яна, третьей стала Тронько Василиса.

В турнире ветеранов, при 12 участниках, победил Матузный Анатолий, вторым стал Мирошников Михаил, третье-пятое места поделили Козинов, Слюняев и Мартынов.

В основном турнире, при 18 участниках, первое место занял международный гроссмейстер Иванов Александр, вторым стал десятиклассник Лоскутов Илья, третьим – Игорь Морозов, который в упорной борьбе на финишной прямой опередил международного мастера Карена Петросяна.

В начале турниров перед зрителями и участниками выступил почетный председатель шахматной федерации г.Белгорода, член общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин, который поздравил всех с Днем России, а участникам пожелал – честной и бескомпромиссной борьбы, он же в конце соревнований наградил победителей и призеров дипломами и медалями.