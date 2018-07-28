Белгородские шахматисты на "Малой земле"!

С 6 по 19 июля в г. Новороссийск Краснодарского края, проходил ежегодный Шахматный фестиваль «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ-2018».

В этом году во второй раз состоялся этап кубка России - детские турниры в четырех возрастных группах, где за доски сели 227 мальчиков и девочек из более чем 25 регионов нашей страны.

На данный турнир ежегодно приезжают сильнейшие шахматисты со всех уголков России, мастера спорта, мастера ФИДЕ, международные мастера спорта.

По классическим шахматам Белгородскую область на данном мероприятии представляли 4 шахматиста: Сыроватский Светослав и Смирнов Никита в группе мальчики до 9 лет; Ельникова Милена и Мороз Арина в группе девочки до 11 лет. Все спортсмены являются воспитанниками тренеров Окунь Ольги Львовны и Окунь Леонида Наумовича из шахматного клуба «Золотая пешка» Центра образования Гимназия №1 (ДЮСШ №4).

Поздравляем Ельникову Милену, занявшую 2 место в своей группе, а также достойно выступивших Мороз Арину, занявшую 19 место из 27, Сыроватского Светослава и Смирнова Никиту, занявших 14 и 20 места соответственно, из 55.

Отлично сыграли в этом турнире и алексеевские шахматисты, воспитанники Жуковой Светланы Васильевны: Макаренко Александр (студент Московского ВУЗа), занял 3 место в опен-турнире, а Макарекно Елизавета заняла 2 место среди девочек до 15 лет.

Подробную информацию о фестивале можно узнать здесь: http://ruchess.ru/news/all/v_novorossiyske_zavershilsya_festival_malaya_zemlya_/