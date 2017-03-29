Белгородские пенсионеры приняли участие в областном шахматном турнире

23 марта 2017 года в г. Белгороде на базе спортивного комплекса Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ» прошёл III турнир по шахматам среди пенсионеров Белгородской области, организаторами которого выступили Белгородское региональное отделение Союза пенсионеров России, региональная общественная организация «Шахматная федерация» при поддержке Белгородского государственного национального исследовательского университета, областных управлений физической культуры и спорта, социальной защиты населения, Отделения ПФР по Белгородской области.

Главная цель турнира – популяризация шахмат среди населения, как важного фактора активного долголетия, что в полной мере соответствует Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста, разработанной по поручению Президента РФ и принятой в феврале 2016 года.

В соревнованиях приняли участие шахматисты - любители из всех 22 муниципальных образований области – победители и призеры отборочных соревнований, прошедших в городах и районах области с участие около 400 пенсионеров. 22 мужчины в возрасте от 60 лет и старше и 20 женщин в возрасте от 55 лет и старше соперничали друг с другом. Это люди влюбленные в шахматы, проводя досуг за шахматной доской, они расширяют свой круг общения, сохраняют своё здоровье, получая от игры массу положительных эмоций. Среди участников 1 кандидат в мастера спорта (Хаванских Вячеслав Михайлович из г. Шебекино), 18 человек, имеющих 1, 2 и 3 разряды.

Многие из участников играют в шахматы с детства: Трегубова Валентина Яковлевна и Сизиков Леонид Алексеевич (Валуйский район); Шевченко Зоя Николаевна и Ворожбянов Алексей Васильевич (Красногвардейский район); Сидоров Александр Александрович (Краснояружский район); Заболоцких Василий Иванович (Волоконовский район); Хаванских Вячеслав Михайлович (Шебекинский район); Гражданкина Людмила Петровна и Мартынов Вячеслав Анатольевич (Белгородский район); Васильев Виктор Борисович (г. Старый Оскол);. Иващенко Иван Артёмович (Ровеньской район); Куртов Петр Иванович (Борисовский район); Захаров Николай Павлович (Красненский район).

Старейшие участники турнира: Мотузный Анатолий Федорович, 1936 г.р и Гавриленко Рита Марковна, 1937 г.р. (г. Белгород), Скородумова Надежда Кузьминична, 1937 г.р. (Чернянский район), Перепелица Леонид Павлович, 1938 г.р. (Прохоровский район), которые также играют в шахматы более 50 лет.

Состоялась торжественная церемония открытия турнира, прозвучал гимн Российской Федерации, выступили юные спортсмены. Открывая шахматный турнир Л.Б. Белая, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России, выразила участникам благодарность за их оптимизм, любовь и преданность шахматам, пожелала хорошего настроения, веры в себя, победы.

С приветственным словом к участникам соревнований обратились: С. А. Острикова - проректор НИУ «БелГУ», О. А. Тутаев – заместитель управляющего Отделением ПФР по Белгородской области, Е. А. Борщева - заместитель начальника управления социальной защиты населения области, О.Н. Ищенко – менеджер регионального филиала АО «Россельхозбанк», А.В. Чесноков - председатель регионального Совета сторонников ВПП «Единая Россия», председатель БРОО «Шахматная федерация А.А.Иванов. Старейшим участникам турнира и спортсменам, для которых шахматы на протяжении более 50 лет стали не просто видом спорта, а образом их жизни, вручены от социальных партнеров благодарности и памятные сувениры.

Соревнования прошли по действующим правилам вида спорта «шахматы» - быстрые шахматы: 2 раздельных турнира среди мужчин и женщин в 7 туров по швейцарской системе, контроль времени по 10 минут каждому участнику (участнице) до конца партии, с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с первого с электронными часами. Главный судья соревнований, международный арбитр - Александр Александрович Иванов,.

Соревнования прошли в упорной борьбе за призовые места. Судьи подвели итоги и определили победителей и призеров среди женщин и мужчин:

I место – Гавриленко Рита Марковна (г. Белгород),

Сизиков Леонид Алексеевич (Валуйский район).

II место – Гражданкина Людмила Петровна (Белгородский район),

Лошаков Александр Васильевич (Яковлевский район).

III место - Филатова Светлана Ивановна (Вейделевский район),

Заболоцких Василий Иванович (Волоконовский район).

На церемонии закрытия им были вручены дипломы и памятные сувениры Белгородского регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» и БРОО «Шахматная федерация». Все участники получили Благодарности регионального отделения Союза пенсионеров России за активное участие в областном шахматном турнире.

Заместитель председателя

БРО Союза пенсионеров России

Т.А. Смирнова