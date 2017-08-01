Белгород принимает командное первенство России среди юношей и девушек

Сегодня в зале молодёжного культурного центра НИУ «БелГУ» прошла торжественная церемония открытия командного Первенства России по шахматам среди юношей и девушек до 19 лет и VII Кубка Белогорья. На старт соревнований вышли 29 команд из 13 регионов России: это воспитанники спортивных школ и шахматных центров. Юные спортсмены прибыли из Москвы и Московской области, Кургана, Санкт-Петербурга, Симферополя, Челябинской, Псковской и Тюменской областей, Тольятти, Орла, Архангельска, Смоленска. Белгородскую область на соревнованиях представляют шахматисты спортивных школ Белгорода, Алексеевки и команда Белгородского госуниверситета.

В церемонии открытия соревнований приняли участие почётные гости – представители администрации Белгородской области, руководства НИУ «БелГУ», общественных и спортивных организаций.

Приветствовал участников соревнований проректор по учебной работе и информатизации НИУ «БелГУ» Александр Маматов. Он отметил, что Белгородский госуниверситет является одним из старейших вузов страны, и в университете созданы благоприятные условия для интеллектуального развития.

– Наш вуз начал свою историю в 1876 году как учительский институт и по настоящее время он готовит большое количество специалистов. На базе НИУ «БелГУ» действует Центр интеллектуальных видов спорта, и развитию шахмат мы уделяем особое внимание. Хочу пожелать всем участникам соревнований успехов и побед, – отметил Александр Васильевич.

От лица администрации Белгородской области любителей шахмат приветствовал заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления физической культуры и спорта области Олег Сердюков.

– Нам очень приятно принимать на Белгородчине соревнования по шахматам самого разного уровня. Для нас большая честь – проводить у себя командное первенство России по шахматам среди юношей и девушек. Желаю всем вам выступить наиболее успешно. Вы хорошо готовились к этим соревнованиям, поэтому желаю вам показать свои самые лучшие результаты! – сказал Олег Эдуардович.

Он поблагодарил организаторов мероприятия: Белгородский госуниверситет, межотраслевой межрегиональный профсоюз «Правда», автономную некоммерческую организацию по развитию спорта «Спорт 31», Областную шахматную федерацию, – за большую работу по подготовке к соревнованиям.

От лица администрации Белгорода участников соревнований приветствовал руководитель управления по физической культуре и спорту Михаил Носков. Он пожелал ребятам получить массу положительных эмоций, завести новых друзей и добиться успехов.

Председатель Белгородской областной шахматной федерации Александр Иванов поблагодарил ректора НИУ «БелГУ» за организацию размещения участников и всех партнёров, оказавших поддержку соревнованиям, а также пожелал юным шахматистам удачи.

Праздничную атмосферу для присутствующих в зале создали солисты Арт-студии «Вереск» молодежного культурного центра НИУ «БелГУ»

Сразу после открытия состоялся 1 тур по классическим шахматам, в программе соревнования по быстрым шахматам и блицу.

Соревнования продляться до 12 августа.

Ирина Маслова, РОО «ШФ Белгородской области»