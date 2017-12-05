«Баталии в выходные дни в Новом Осколе»

2 декабря в Большом Зале районного модельного Дома культуры города Новый Оскол состоялся детский турнир по русским шашкам «Здравствуй, гостья Зима!».

Играли по Швейцарской системе в пять туров. Контроль времени 15 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

В результате упорной и бескомпромиссной игры победителем турнира стал Тимофей Наумец «МБОУ «СОШ №2». На втором месте Руслан Амбуламитов «МБОУ «СОШ №3». Замкнул тройку призёров Сергей Гончаров «МБОУ «СОШ №3».

В зачёте среди девочек лучший результат показала четырёхлетняя Дарья Гончарова МДОУ «Детский сад №10». Они награждены грамотами от Управления культуры муниципального района «Новооскольский район».

3 декабря в целях эффективного творческого обмена культурными традициями и спортивными достижениями между органами территориального общественного самоуправления Новооскольского района проводилась культурно-спортивная эстафета. На первом этапе команды были разбиты на пять зон. В программе кроме концертной программы проводились спортивные мероприятия. Состязания проходили по следующим видам спорта: 1.Дартс, 2.Настольный теннис и 3.Ррусские шашки.

В Модельном доме культуры посёлка Прибрежный проходила культурно-спортивная эстафета 4-й зоны, в которой участвовали команды Николаевского сельского поселения, Ниновского сельского поселения, Шараповского сельского поселения и Яковлевского сельского поселения. В русские шашки за каждую команду играло по два человека. Победила команда Ниновского сельского поселения, которая набрала 5 командных очков. Отрадно отметить, что на первой доске за эту команду играл пятилетний Степан Дрбышев (МБДОУ «Детский сад №8 п.Прибрежный»), который две партии выиграл и одну проиграл, сражаясь с мужчинами. На второй доске шестиклассник Алексей Тощин (МБОУ «СОШ №2») выиграл все три партии.

Районный этап пройдёт 16 декабря 2017 года в Центре культурного развития «Оскол». В нём примут участие 5 ТОСов – победителей зональных этапов.

Позже в Духовно-просветительском Центре во имя св.вмч. Параскевы, наречённой Пятница состоялся турнир по шахматам «Введение во храм Пресвятой Богородицы» (отмечается 4 декабря по новому стилю). Девочки играли по круговой системе, а мальчики по Швейцарской системе в четыре тура.

В результате первое место среди мальчиков занял Сергей Андрущенко (МБОУ «СОШ №4»). За второе и третье место развернулась нешуточная борьба. Сразу четыре участника претендовало занять третью строчку в турнирной таблице. Всё решилось в партии Илья Заздравных (МБОУ «СОШ№3») – Константин Бесхмельницын (МБОУ «СОШ№2»). Константин по ходу партии имел большое преимущество, но в какой-то момент Илье удалось «оголить» короля соперника и объявить ему вечный шах. В итоге партия завершилась вничью. По дополнительным показателям второе место занял Константин, а третье Илья.

В турнире среди девочек места распределились следующим образом: 1 место – Софья Фартушина (МБОУ «СОШ№3»), 2 место – Олеся Подлесная (МБОУ «СОШ№2»), 3 место – Дарья Булавина (МБОУ «СОШ№1»).

Параллельно шахматному турниру проходил матч по русским шашкам из шести партий меду девятилетней Ксенией Чан (МБОУ «СОШ№4») и пятилетним Степаном Дробышевым (МБДОУ «Детский сад №8 п.Прибрежный»), Со счётом 4:2 победу в этом матче одержал Степан.

Победители и призёры награждены грамотами и свежими номерами журнала «Он о Нас». Все участники получили календари на 2018 год с изображением Пресвятой Богородицы. Для детей был организован сладкий стол.

Вечером в Большом Зале Районного модельного Дома культуры состоялся блицтурнир по шахматам для взрослых. Играли по круговой системе, с контролем времени 5 минут до конца партии каждому участнику. В результате первое место занял Николай Смехнов. На втором месте расположился Иван Скурятин. Замкнул тройку призёров Алексей Скурыдин.

Победитель и призёры награждены грамотами от Управления культуры и православными календарями на 2018 год.

С.Гончарук – главный судья соревнований