«Баталии по шахматам и шашкам в Новом Осколе»

13 мая в Духовно-просветительском центре во имя св. вмч. Параскевы, наречённой Пятница города Новый Оскол, состоялись турниры по шахматам и русским шашкам, которые были посвящены 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Турнир по русским шашкам среди мальчиков проходил по Швейцарской системе. В этом турнире, чтобы выявить победителя пришлось сыграть дополнительную партию.

В итоге первое место занял Максим Коркин. На втором месте Максим Шаталов. Сергей Гончаров занял третье место.

Девочки играли по круговой системе. Со стопроцентным результатом победила Дарья Булавина. Второе место заняла Диана Клименко, а третье – Дарья Курпякова.

Среди мальчиков до семи лет победителем стал Максим Морозов. На втором месте Роман Демиденко.

В шахматном турнире не было равных Никите Плотникову. Вторую строчку в турнирной таблице занял Сергей Андрущенко. Роман Веневцев замкнул тройку призёров.

В турнире, в котором играли девочки, места, распределились следующим образом: Дарья Курпякова – 1 место, Олеся Подлесная –2 место, Алёна Колесниченко – 3 место.

Победители и призёры награждены грамотами и призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

Для участников соревнований было организовано чаепитие с конфетами и печеньем.

С.Гончарук – главный судья