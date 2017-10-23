«Банановый турнир по шахматам в Новом Осколе».
Опубликовано пн, 23/10/2017 - 22:38 пользователем Маслова Ирина
22 октября на сцене Районного модельного Дома культуры города Новый Оскол состоялся Банановый турнир по шахматам. И девочки и мальчики играли по нокаут системе до двух побед.
В турнире среди девочек победителем стала Софья Фартушина. На втором месте Дарья Булавина. В матче за третье место Олеся Подлесная переиграла Софию Егизарову.
В турнире, где играли мальчики, первое место занял Максим Коркин. На втором месте Илья Кравченко. Замкнул тройку призёров Артём Рикун.
Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили бананами.
С.Гончарук – главный судья соревнования
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