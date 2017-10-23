«Банановый турнир по шахматам в Новом Осколе».

22 октября на сцене Районного модельного Дома культуры города Новый Оскол состоялся Банановый турнир по шахматам. И девочки и мальчики играли по нокаут системе до двух побед.

В турнире среди девочек победителем стала Софья Фартушина. На втором месте Дарья Булавина. В матче за третье место Олеся Подлесная переиграла Софию Егизарову.

В турнире, где играли мальчики, первое место занял Максим Коркин. На втором месте Илья Кравченко. Замкнул тройку призёров Артём Рикун.

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили бананами.

С.Гончарук – главный судья соревнования