Алексеевские шахматисты отпраздновали день города.

20 августа город Алексеевка отпраздновал свой день рождения.

Шахматисты области с удовольствием приняли участие в традиционном блицтурнире.

В этом году в рамках праздничных мероприятий в городском шахматном клубе им.Б.В.Синева прошел альтернативный сеанс одновременной игры по шахматам, который дали сильнейшие шахматисты города Алексеевка, кандидаты в мастера Арсен Мартиросян и Сергей Першин.Сеанс проводился на 10 досках и закончился со счетом 7:3, в пользу сеансёров. Победу одержал Владимир Марченко, ничейного результата добились: Никита Ковалёв, Кирилл Першин, Александр Демьяненко и Лилия Войленко. Все участники сеанса воспитанники спортивной школы, занимаются у тренеров А.В. Бандурина и С.В Жуковой.

В блицтурнире приняли участие 48 шахматистов из Белгорода, Ст.Оскола, Н.Оскола, Шебекино, Бирюча, Алексеевка и Алексеевского района. Приехали спортсмены из Воронежской области (Россошь). Играли по швейцарской системе в 9 туров.

В итоге по семь очков в турнире набрали три шахматиста. Более высокие дополнительные показатели у белгородского гроссмейстера Александра Иванова, он и стал победителем турнира , на втором месте Александр Фомин (Ст.Оскол) , третье место у Павла Собины (Алексеевка). Призами были отмечены шахматисты в дополнительных номинациях. Среди шклольников : 1 место занял Игнат Наконечный (Ст.Оскол), 2 место - Илья Лоскутов (Белгород), 3 место белгородец Александр Безухов . Среди ветеранов отличились: 1 место - Иван Сумароков, 2-3 места поделили Николай Денисов (Калуга) и Вячеслав Хованский (Шебекино).

Лучшие результаты среди алексеевских шахматистов показали: Арсен Мартиросян, Александр Макаренко, Виталий Пенкин, Сергей Першин. Отметили игру ветеранов: Кахрамона Курбанова (Иловка ), Тихона Андреева (Хлевище), Владимира Тимощук, Валерия Назарова (Алексеевка).

Призы управления физкуотруры и спорта администрации Алексеевского района вручил главный судья соревнований Александр Васильевич Бандурин.