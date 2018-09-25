8 Открытый шахматный турнир памяти тренера – преподавателя по шахматам А.А.Рожкова

Опубликовано вт, 25/09/2018 - 21:52 пользователем Маслова Ирина

            В п.Ракитное Белгородской области прошел  8  Открытый шахматный турнир  памяти тренера – преподавателя  по шахматам  А.А.Рожкова. Организаторы соревнований  управление физической культуры и спорта Ракитянского района, при содействии Центра развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ». По традиции перед началом соревнований участники  возложили цветы на могилу Александра Алексеевича, почтив его память минутой молчания.                                                                       

            В первый день соревнований состоялся  лично-командный турнир по быстрым шахматам, состав команды три шахматиста.  В командном зачете 1 место заняла  команда шахматного клуба НИУ «БелГУ» в составе:  Александр Иванов – директор Центра развития интеллектуальных видов спорта, Максим Иванов – тренер Центра по шахматам, Владимир Базаров – магистрант  Института  информационных технологий и естественных наук,  2 место  у команды «Нежная печень» г.Белгород - Андрей Ананикян, Антон Харламов, Евгений Некипелов, все выпускники  НИУ «БелГУ»,  на  3 месте команда п.Пролетарский, Ракитянского района – Сергей Вдовытченко,  Владимир Ильченко, Николай Кулаков(также выпускник НИУ «БелГУ»).                                                                

        В личном зачете  победителем стал  Александр Иванов , на втором месте  Максим Иванов, третье место  набрав одинаковое количество очков разделили: Андрей Ананикян, Антон Харламов и Владимир Базаров,  дополнительный показатель вывел на третье место Андрея.                                                         

        Были определены сильнейшие в  дополнительных номинациях: среди ветеранов: 1 место  Владимир Ильченко(п.Пролетарский), 2 место Николай Хромых(п.Ракитное), 3 место  Александр Сидоров(п.Красная Яруга); среди женщин  1 место  Клара Чернявская(г.Белгород), второе место Анастасия Шалопутова(НИУ «БелГУ»); среди школьников 1 место Александр Безухов(г.Белгород), 2место Михаил Синцарев (г.Белгород), 3 место Владислав Пилипенко(п.Разумное); среди шахматистов Ракитянского района – 1 место  Сергей Вдовытченко, 2 место Виктор Филенко(п.Ракитное), 3 место Анатолий Новиков(п.Ракитное).                                                                

        Второй день  начался с сеанса одновременной игры, который провел международный гроссмейстер Александр Иванов  на 16 досках, его соперниками  были шахматисты из Ракитянского, Белгородского, Краснояружского , Грайворонского районов  и г.Белгорода.  В итоге  двух часовой борьбы единственным участником, сыгравшим с гроссмейстером вничью, стал учитель сельской школы из  Грайворонского района, перворазрядник Николай Кулаков.   На прошедшем вслед за сеансом  блиц –турнире победил Александр Иванов, второе место  у Николая Кулакова, третье место занял школьник  из г.Белгорода  - Михаил Синцарев.

Все победители и призеры были награждены Кубками, призами, грамотами и медалями от администрации Ракитянского района.

 

                                                           Анастасия Шал0путова, член шахматного клуба НИУ «БелГУ»

Категория: 
Турниры
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