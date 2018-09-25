В п.Ракитное Белгородской области прошел 8 Открытый шахматный турнир памяти тренера – преподавателя по шахматам А.А.Рожкова. Организаторы соревнований управление физической культуры и спорта Ракитянского района, при содействии Центра развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ». По традиции перед началом соревнований участники возложили цветы на могилу Александра Алексеевича, почтив его память минутой молчания.

В первый день соревнований состоялся лично-командный турнир по быстрым шахматам, состав команды три шахматиста. В командном зачете 1 место заняла команда шахматного клуба НИУ «БелГУ» в составе: Александр Иванов – директор Центра развития интеллектуальных видов спорта, Максим Иванов – тренер Центра по шахматам, Владимир Базаров – магистрант Института информационных технологий и естественных наук, 2 место у команды «Нежная печень» г.Белгород - Андрей Ананикян, Антон Харламов, Евгений Некипелов, все выпускники НИУ «БелГУ», на 3 месте команда п.Пролетарский, Ракитянского района – Сергей Вдовытченко, Владимир Ильченко, Николай Кулаков(также выпускник НИУ «БелГУ»).

В личном зачете победителем стал Александр Иванов , на втором месте Максим Иванов, третье место набрав одинаковое количество очков разделили: Андрей Ананикян, Антон Харламов и Владимир Базаров, дополнительный показатель вывел на третье место Андрея.

Были определены сильнейшие в дополнительных номинациях: среди ветеранов: 1 место Владимир Ильченко(п.Пролетарский), 2 место Николай Хромых(п.Ракитное), 3 место Александр Сидоров(п.Красная Яруга); среди женщин 1 место Клара Чернявская(г.Белгород), второе место Анастасия Шалопутова(НИУ «БелГУ»); среди школьников 1 место Александр Безухов(г.Белгород), 2место Михаил Синцарев (г.Белгород), 3 место Владислав Пилипенко(п.Разумное); среди шахматистов Ракитянского района – 1 место Сергей Вдовытченко, 2 место Виктор Филенко(п.Ракитное), 3 место Анатолий Новиков(п.Ракитное).

Второй день начался с сеанса одновременной игры, который провел международный гроссмейстер Александр Иванов на 16 досках, его соперниками были шахматисты из Ракитянского, Белгородского, Краснояружского , Грайворонского районов и г.Белгорода. В итоге двух часовой борьбы единственным участником, сыгравшим с гроссмейстером вничью, стал учитель сельской школы из Грайворонского района, перворазрядник Николай Кулаков. На прошедшем вслед за сеансом блиц –турнире победил Александр Иванов, второе место у Николая Кулакова, третье место занял школьник из г.Белгорода - Михаил Синцарев.

Все победители и призеры были награждены Кубками, призами, грамотами и медалями от администрации Ракитянского района.

Анастасия Шал0путова, член шахматного клуба НИУ «БелГУ»