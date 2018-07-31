8 Кубок Белогорья

В Молодежном культурном центре Белгородского государственного национального исследовательского университета прошла церемония закрытия VIII «Кубка Белогорья» по шахматам, посвященного 75-й годовщине освобождения города Белгорода и 75-летию Курской битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Участниками торжественной церемонии закрытия кубка стали: начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег Эдуардович Сердюков; Председатель профсоюза «Правда», Президент Белгородской региональной общественной организации «Федерация спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с ПОДА и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями», председатель Совета территории №15 - Сергей Иванович Фуглаев, декан факультета физической культуры Педагогического института НИУ «БелГУ», заслуженный тренер России, секретарь совета по развитию физической культуры и спорта НИУ «БелГУ» - Игорь Николаевич Никулин, директор государственного бюджетного учреждения «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» Елена Владимировна Стрижакова; директор «Центра развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ», международный гроссмейстер по шахматам, международный арбитр, Александр Александрович Иванов.

Декан факультета физической культуры Педагогического института Игорь Никулин от имени ректора Белгородского госуниверситета, профессора Олега Полухина поздравил всех участников с окончанием соревнований, отметив, что руководство вуза уделяет большое внимание развитию интеллектуальных видов спорта и, безусловно, одним из главных направлений являются шахматы. Игорь Николаевич совместно с главным судьей соревнований Александром Ивановым наградил победителей и призёров турниров «В» - рейтингового и «F» по молниеносным шахматам.

Начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег Эдуардович Сердюков поблагодарил ректора НИУ «БелГУ», Олега Николаевича Полухина, за помощь в проведении такого значимого для области мероприятия. И провел награждение участников детских турниров.

Награждения одного из самых значимых турниров соревнований, среди инвалидов и ветеранов провел председатель МММПС «Правда», Президент федерации адаптивного спорта, СергеЙ Иванович Фуглаев.

В данных соревнованиях принимали участие инвалиды, люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны - более десяти участников этого турнира являются детьми войны, прошедшие послевоенное время, которые видели эту Победу. Прожили эти события. Сергей Иванович пожелал им крепкого здоровья и бодрости духа.

В соревнованиях было установлено награждение в пяти номинациях среди мужчин и женщин раздельно ( среди ветеранов, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению, слуху и опорно-двигательного аппарата). Все они получили медали, призы, дипломы, а победители кубки от федерации адаптивного спорта.

В завершение церемонии награждения директор Центра развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ», Александр Иванов поблагодарил всех организаторов соревнований за помощь в организации и проведении кубка и пожелал всем успеха.

Более 70 участников турнира получили грамоты, медали и призы. Все участники соревнований получили грамоты за участие и магниты с символикой НИУ «БелГУ». Всего в различных турнирах приняло участие более 200 шахматистов разных возрастов, самому юному участнику Нестору Селиванову нет еще и 6 лет, но он уже занял третье место в категории до 9 лет, а самому опытному , Анатолию Федоровичу Мотузному, уже почти 82, он занял второе место среди инвалидов.

VIII «Кубок Белогорья» по шахматам, посвященный 75-й годовщине освобождения города Белгорода и 75-летию Курской битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Список победителей и призеров

Турнир «F» по молниеносным шахматам:

3 место – Евгений Пьянков (Корочанский район)

2 место – Александр Безухов

1 место – Александр Иванов

в дополнительных категориях:

Среди девушек Ариана Шихалиева (г.Каспийск, Дагестан)

Среди школьников:

3 место – Михаил Синцарев

2 место – Кукин Руслан (Белгородский район)

1 место – Иван Сергиенко (п.Северный)

Турнир «Д» - среди мальчиков и девочек до 11 лет

Среди мальчиков до 11 лет

3 место - Прожняков Владислав

2 Место – Копица Андрей

1 Место – Курочкин Артем

Среди девочек до 11 лет

3 место – Евдокимова Варвара (г.Шебекино)

2 Место - Коваль Екатерина

1 Место – Кравцова Елена

Среди девочек до 9 лет

3 место – Кулькина Елизавета

2 место – Морозова Анна

1 место – Матрашилова Елизавета

Среди мальчиков до 9 лет

3 место – Селиванов Нестор

2 место – Ильенко Филипп

1 место – Селиванов Арсений

Турнир «Е» - среди мальчиков и девочек до 15 лет

Среди мальчиков до 15 лет

3 место - Марченко Владимир (г.Алексеевка)

2 Место – Ковалев Никита (г.Алексеевка)

1 Место – Дятлов Олег

в дополнительных категориях (номинациях)

Среди девочек до 15 лет

3 место – Войленко Лилия (г.Алексеевка)

2 Место – Бутко Анна

1 Место – Брехова Екатерина

Среди девочек до 13 лет

3 место – Смирнова Дарья

2 место – Голикова Алиса

1 место – Шихалиева Ариана (г.Каспийск, Рес. Дагестан)

Среди мальчиков до 13 лет

3 место – Ишков Ярослав

2 место – Синцарев Михаил

1 место – Воржевитин Дмитрий

Турнир «С» среди ветеранов и инвалидов

Женщины

среди инвалидов

3 место – Ковалева Альвина

2 место – Стрижак Ирина (Строитель)

1 место – Воронова Екатерина

среди ветеранов

3 место – Скрыпникова Вера

2 место – Цыганенко Алла

1 место – Чернявская Клара

в дополнительных категориях:

Среди слепых

3 место – Семенютина Светлана

2 место – Колесникова Ольга (Строитель)

1 место –Малинина Клавдия (Строитель)

Среди глухих:

2 место – Войнова Валентина

1 место – Лебедева Антонина

Среди лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата

1 место – Спесивцева Людмила

Мужчины

среди инвалидов

3 место – Александров Алексей

2 место – Мотузный Анатолий

1 место – Козинов Валерий

среди ветеранов

3 место – Абрамов Александр

2 место – Хаванских Вячеслав (Шебекино)

1 место – Слюняев Александр

в дополнительных категориях:

Среди слепых

3 место – Стельмах Сергей (Строитель)

2 место – Вечерко Андрей (Строитель)

1 место – Юшинов Евгений

Среди глухих:

3 место – Козин Анатолий

2 место – Иванов – Драничников Никита

1 место – Сатинаев Анатолий

Среди лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата

3 место – Фесенко Артем (Шебекино)

2 место – Гребенников Алексей

1 место – Мирзабеков Эдуард

Турнир «А»

3 место - Иванов Максим

2 Место – Васильев Алексей

1 место - Иванов Александр

Турнир «В»

3 место - Петров Эрнест

2 место - Пилипенко Влад (Белгородский район)

1 место – Жариков Дмитрий

- за лучший результат среди девушек – Тинина Кристина (п.Тамаровка)

- за лучший результат среди школьников до 12 лет – Сергиенко Иван (п.Северный)

- за лучший результат среди ветранов –Александр Абрамов

Самые юные участники: Пьянкова Оля (п.Короча) Селиванов Нестор

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