7 межрайонный шахматный турнир в Бирюче

21 января в городе Бирюч состоялся 7 межрайонный шахматный турнир, посвященный годовщине освобождения Красногвардейского района от немецко-фашистских захватчиков.На этот раз в соревнованиях приняли участие 22 спортсмена из Бирюча,Алексеевки,Белгорода,Валуек,Губкина,Нового Оскола,Шебекино. Семь туров швейцарской системы выявили победителя и призеров турнира.С результатом 6,5 очков из 7 первое место, диплом и денежный приз завоевал Александр Иванов (г.Белгород), вторым стал Иван Климов из Губкина(6 очков), третье место у алексеевского школьника Александра Макаренко (5,5 очков). Приз лучшего среди местных шахматистов поделили отец и сын Фетисовы. Памятными призами отмечены лучшие среди ветеранов - В.Хованский (Шебекино) и среди женщин - Е.Макаренко (Алексеевка).