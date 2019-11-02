22-24 октября в г.Белгороде прошла 62 Спартакиада школьников по шахматам.

Как обычно играли на трех базах.

В "Центре образования№1" сражались многокомплектные школы.

Первое место заняли хозяева- МАОУ «Центр Образования № 1". В составе команды играли: 1. Дятлов О,2. Жариков Д.,3. Волошкин Д,4. Голикова А.,5. Смирнова С.), тренеры команды -Окунь Л.Н. и Окунь О.Л.

На втором месте - МБОУ «Лицей №9». За команду сражались: 1. Вдовенко В.,2. Кахидзе С.,3. Золотухин А.,4. Ващенко Д.,5. Матрашилова Е. Тренирует команду Семенова И.В.

Третье место заняла команда МАНОУ «Шуховский лицей». Состав: 1. Курочкин А, 2. Романенко Б..,3.Дорошенко В.,4. Нестерова М., 5. Калашникова И.

На базе Гимназии №2 играли команды среднекомплектных школ.

Первое место у команды Гимназии №2. Состав команды: 1.Безухов А.,2. Синцарев М., 3.Селиванов А., 4. Сизоненко Я., 5.Хухарева Т.

Тренер команды- Волошкин В.И.

Второе место у команды МБОУ СОШ №4. Состав команды: 1.Долгов С., 2.Лобачев М., 3. Печёркин В.,4. Рядинская М., 5. Буданова М.

Третье место заняла команда МБОУ СОШ №20. За команду играли: 1.Пугачев П., 2.Сгибов А., 3.Стребков И., 4.Лебедева А. 5.Федотова А.

И, наконец, итоги среди малокомплектных школ, которые играли в СОШ №31.

Первое место заняла команда МБОУ СОШ№ 24. Состав команды:1. .Голиусов Д., 2.Аникеев А., 3.Натха А., 4.Уварова Е., 5.Золотухина А. Тренирует комканду Воронина Е.В.

Второе место у команды МБОУ СОШ №31, за которую играли: 1.Шалопутов А.,2.Сорокин В, 3.Михайлов М, 4.Шевлякова П, 5.Почепцова А. Тренер команды Господаренко А.А.

Третье место заняла команда МБОУ СОШ №16. Состав команды: 1.Валяев Е., 2.Зайцев В., 3.Евраев В., 4.ТичакК., 5.Вдовина Ю.

На областных соревнованиях команду г.Белгорода представит МАОУ "ЦО №1".