61 Спартакиада школьников по шахматам -среднекомплектные школы

23-24 октября в гимназии №2 состоялись игры 61 городской Спартакиады школьников по шахматам среди среднекомплектных школ.

В соревнованиях играли 16 общеобразовательных учреждения.

По итогам двухдневных состязаний первое место традиционно заняли хозяева- гимназия №2, набравшая 23 очка. На втором месте уверенно закрепилась МБОУ "СОШ №47", 3место заняла команда МБОУ "СОШ №4", набравшая 15 очков. Столько же набрала команда БИЮЛИ, игравшая вне конкурса в этих соревнованиях.

Поздравляем победителей и призеров!